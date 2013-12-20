普京赦免前石油寡头霍多尔科夫斯基

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透莫斯科12月20日 -俄罗斯总统普京周五签署一项法令，赦免了入狱十年之久的前石油寡头霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）。
普京周四意外宣布将赦免霍多尔科夫斯基。霍多尔科夫斯基曾是俄罗斯首富，被克里姆林宫的批评者视为政治犯。
地区监狱当局称，他们无法确认国际文传电讯社有关霍多尔科夫斯基已经离开北极圈附近监狱的报道。
普京在法令中表示，依据“人道主义原则”赦免霍多尔科夫斯基，似乎是在索契冬奥会前对外界对其人权问题批评的回应。
克里姆林宫新闻局称，赦免令立即生效。
霍多尔科夫斯基的律师VadimKlyuvgant告诉路透，赦免令“应该立即获得执行”，但是称不清楚霍多尔科夫斯基是否能够最早于周五获得自由。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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