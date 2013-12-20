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时事要闻 | 2013年 12月 20日 星期五 17:22 BJT

普京赦免前石油寡头霍多尔科夫斯基

路透莫斯科12月20日 -俄罗斯总统普京周五签署一项法令，赦免了入狱十年之久的前石油寡头霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）。

普京周四意外宣布将赦免霍多尔科夫斯基。霍多尔科夫斯基曾是俄罗斯首富，被克里姆林宫的批评者视为政治犯。

地区监狱当局称，他们无法确认国际文传电讯社有关霍多尔科夫斯基已经离开北极圈附近监狱的报道。

普京在法令中表示，依据“人道主义原则”赦免霍多尔科夫斯基，似乎是在索契冬奥会前对外界对其人权问题批评的回应。

克里姆林宫新闻局称，赦免令立即生效。

霍多尔科夫斯基的律师VadimKlyuvgant告诉路透，赦免令“应该立即获得执行”，但是称不清楚霍多尔科夫斯基是否能够最早于周五获得自由。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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