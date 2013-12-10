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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 10日 星期二 14:50 BJT

普京签总统令撤销俄新社

俄罗斯总统普京加紧对本国媒体的控制，周一下令撤销俄罗斯新闻社与“俄罗斯之声”广播电台，重组成立“今日俄罗斯”国际新闻通讯社。俄罗斯总统办公厅主任谢尔盖·伊万诺夫称，此举旨在节省开支，向外界宣传俄罗斯的政治，维护俄罗斯利益。图为普京。路透
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