普京发表爱国演说 为总统选举造势

普京周四对数万民众发表爱国演说，意图显示他拥有真正的支持者，在总统选举前对反对派示威者予以还击。

路透莫斯科2月23日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya/Alissa de Carbonnel）---普京周四对数万民众发表爱国演说，意图显示他拥有真正的支持者，在总统选举前对反对派示威者予以还击。

普京在莫斯科一个体育馆对支持者发表演讲，回顾了一些俄罗斯的军事胜利，引用一首关於1812年战胜拿破仑的诗，并承诺赢得“俄罗斯未来”之战。

普京呼吁俄罗斯人民不要“背叛祖国”，并重申防止外国干预俄罗斯事务的承诺。

“我们是祖国的保护者。谁都不能干涉我们的内政......俄罗斯必胜。”普京说道。

“我无法拥抱每个人并和你们握手，但是我真心地感谢你们的精神支持。”

警方称，13万人参与了莫斯科河沿岸的游行或体育馆的集会。不过很多人表示，有人出钱让他们参加，或是被老板强迫参加。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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