普京发表爱国演说 为总统选举造势

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透莫斯科2月23日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya/Alissa de Carbonnel）---普京周四对数万民众发表爱国演说，意图显示他拥有真正的支持者，在总统选举前对反对派示威者予以还击。
普京在莫斯科一个体育馆对支持者发表演讲，回顾了一些俄罗斯的军事胜利，引用一首关於1812年战胜拿破仑的诗，并承诺赢得“俄罗斯未来”之战。
普京呼吁俄罗斯人民不要“背叛祖国”，并重申防止外国干预俄罗斯事务的承诺。
“我们是祖国的保护者。谁都不能干涉我们的内政......俄罗斯必胜。”普京说道。
“我无法拥抱每个人并和你们握手，但是我真心地感谢你们的精神支持。”
警方称，13万人参与了莫斯科河沿岸的游行或体育馆的集会。不过很多人表示，有人出钱让他们参加，或是被老板强迫参加。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。