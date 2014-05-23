普京试图吸引外国投资者 但很多人不买账

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣彼得堡5月22日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯总统普京周四试图改善与外国投资者的关系，但很多高管拒绝参加圣彼得堡国际经济论坛。

多年来，圣彼得堡国际经济论坛吸引来自全球的商业领袖，论坛期间签署协议规模往往以十亿美元计。

但今年的情况大不相同。很多高管在美国政府的压力下选择不参加该论坛，他们表示，克里米亚并入俄罗斯以及美国和欧盟对俄罗斯实施制裁后，参加该论坛“不合适”。

普京将于周五发表主题演讲，此前料不会露面。但他向各代表团发送的一份电文传达了两条信息：俄罗斯希望与西方合作，但不会不计代价，必须将俄罗斯作为平等的伙伴对待。

“俄罗斯愿意在真正平等和互相尊重利益的前提下扩大与所有伙伴的多元化联系，”普京写道，此前俄罗斯与中国签署了具有重大意义的天然气协议。

在论坛上，普京料用中俄天然气协议告诉西方，西方无法在全球范围内孤立俄罗斯，因为俄罗斯有强大的亚洲同盟。

但随着俄罗斯经济滑向衰退以及资本外流加速，外国投资者的离去将对普京构成打击。

俄罗斯官员称，尽管美国和欧盟的制裁目前只针对一些个人和小企业，整体的冷漠和未来实施更广泛制裁的威胁仍有真实的经济影响。

“我们感知并了解到压力的非正式特征……都在对我们的经济产生重大影响，”俄新社援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）报道称。（完）