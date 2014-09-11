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时事要闻 | 2014年 9月 11日 星期四 15:15 BJT

普京下令抽查俄罗斯远东地区部队的战斗准备情况

路透莫斯科9月11日 - 俄塔社报导，俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)周四说，总统普京下令抽查远东部队的战斗准备情况。

绍伊古在军队领导人的会议上说，部队被要求在莫斯科当地时间上午10:00做好全副武装的准备。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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