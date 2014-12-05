普京发表国情咨文 指责俄罗斯的对手企图分裂俄罗斯

路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯总统普京周四指责该国的对手企图分裂俄罗斯，并因其变得强大而试图摧毁其经济，但普京表示俄罗斯将不惧任何挑战。

在其充斥爱国情操的国情咨文中，普京重提吞并克里米亚半岛的成就，赞美俄罗斯人民的力量，指责西方在乌克兰问题上“纯属犬儒主义”，并称经济制裁将促使俄罗斯发展本国的经济。

他对在场的1,000名的听众表示，“我们随时准备迎接任何挑战并取胜。”这些人都是俄罗斯的精英人士，几乎都是普京的支持者。

但卢布应声下跌，因为对于导致俄罗斯与西方发生冷战以来最严重对峙的政策上，普京的谈话并未显示退让的迹象。

油价下滑，且由于对乌克兰的政策招致西方国家制裁，使俄罗斯经济危机更趋恶化，但让许多投资者失望的是，普京并没有拿出拯救经济摆脱困境的宏伟计划。

前央行副总裁Sergey Aleksashenko对此难掩失望之情：“没什么可讨论的，也没什么可指望的。一切将会照旧。这对他倒是很合适。”

另一位来自卡内基莫斯科中心(Carnegie Moscow Centre)的分析师特列宁(Dmitry Trenin)称，俄罗斯现在应做好度过四至五年困难时期的准备，这个期间“风险会极其高”。

普京暗示对乌克兰的态度没有改变，称克里米亚对俄罗斯人具有神圣意义，而且永远如此。俄方支持的乌克兰前总统被推翻后，俄罗斯出兵占领了克里米亚。

今年以来卢布已经贬值三分之一，资本正在迅速出逃，且油价跌个不停让俄罗斯国家财政左支右绌，俄企业和银行业者正绞尽脑汁寻找美元用于偿还外债。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 龚芳/李爽)

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