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时事要闻 | 2014年 3月 6日 星期四 07:45 BJT

普京不希望紧张局势影响经济合作

路透俄罗斯新奥加廖沃3月5日 - 俄罗斯总统普京周三表示，他不希望政治紧张影响到与俄罗斯“传统伙伴”的经济合作。

“我们看到出现了众所周知的政治紧张，这不应该影响我们当前的经济合作，”普京对内阁成员说。

“没有必要使困难的局面进一步恶化，我们需要与所有的传统伙伴进行合作，当然也要保障我们的利益。没有必要使问题激化，”他说。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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