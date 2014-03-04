综述：普京称动武只是“最后手段” 金融市场反弹

图为3月4日纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

* 普京称动用武力是最后的手段

* 俄罗斯金融市场上扬，欧元和美元走强

* 俄罗斯海军封锁克里米亚和俄罗斯间的刻赤海峡--乌克兰

* 美国务卿克里宣布美国援助乌克兰

* 美国官员表示，华盛顿正在研究制裁措施

路透莫斯科3月4日 -俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧。

不过，局势依然十分紧张。俄罗斯士兵在一空军基地与乌克兰军人对峙时曾鸣枪警告。据称俄罗斯军舰封锁了乌克兰克里米亚地区和俄罗斯之间的刻赤海峡。

普京在乌克兰危机爆发以来首次召开的新闻发布会上称，俄罗斯保留使用所有选项的权利，以保护在乌克兰生活在“恐怖”之中的同胞，但暂时还不需要使用武力。

普京讲话后，加之俄军在乌克兰边境附近的演习结束，俄罗斯债市及全球股市受到提振，周一则遭遇恐慌性抛售。

普京否认俄罗斯武装部队直接参与抢占克里米亚的行动。

“至于动用武力，目前来说还没有这个必要，但存在这种可能性，”他称，“使用武力的理由是什么？这当然是最后手段。绝对是最后才会采取的手段。”

普京表示，西方考虑对俄采取制裁行动只会适得其反。一位美国高官表示，美国政府已准备好在数日内而非数周内采取惩罚措施。俄罗斯外交部警告称俄方将予以报复。

美国总统奥巴马承认俄罗斯在乌克兰拥有合法利益，但表示这并未赋予普京军事干涉的权力。

美国国务卿克里访问乌克兰，谴责俄罗斯“入侵”乌克兰的行为，称俄是在为侵入乌克兰的更多地区找借口。

他还称，美国并不寻求对抗，而是希望通过欧洲安全与合作组织(OSCE)等国际机构控制局势。

加拿大总理哈珀称，七国集团(G7)正在讨论是否在近期举行会议，以将俄罗斯排除在外。

乌克兰总理Arseny Yatseniuk称俄乌两国已开始部长级磋商。

乌克兰边防人员称，俄罗斯军舰封锁了克里米亚与俄罗斯之间的刻赤海峡，但乌克兰的基础设施部表示这条4.5公里宽的水道仍然对民用船只开放。

**市场反弹**

俄罗斯美元债券市场周二反弹，受到普京表态鼓舞。美元兑日圆从周二低位101.40日圆跳涨，欧元兑日圆则从139.28上升。这样的走势几近全部逆转了日圆前两个交易日的升势。

澳元兑日圆 AUDJPY=R 上涨近1%至91.52日圆，周一时曾跌至一个月低位90.01。

尽管普京的言论比较缓和，但北大西洋公约组织(NATO)称俄方并未显示出帮助局势降温的迹象。

美国政府一位高官称，政府将推动国会批准向乌克兰提供10亿美元的贷款担保。

俄罗斯天然气巨头Gazprom(GAZP.MM)称，将从4月开始取消给乌克兰天然气价格的折扣。

一位俄罗斯官员称，若美国对俄制裁，俄方可能放弃以美元作为储备货币，并拒绝偿还美国银行业者的贷款。

西方领导人并未考虑采取军事对策，但NATO秘书长拉斯穆森表示，西方盟国将加强评估俄方在乌军事行动对NATO安全的影响。

意大利外长Federica Mogherini表示，俄罗斯已经同意周三与NATO代表会晤讨论乌克兰局势。(完)

(编译 许娜/朱晓军；审校 张涛)

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