普京称世界末日在45亿年后

俄罗斯总统普京对12月21日是“世界末日”的传言一点都不担心，因为他认为地球还还有45亿年寿命。他对记者表示：“我知道什么时候是世界末日，大约是45亿年以后吧。”他解释道，这是由于目前正处于太阳运行周期的中期，意味着到45亿年后太阳会变成白矮星。路透