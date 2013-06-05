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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 13:47 BJT

普京支持禁止外国同性夫妇收养本国儿童

俄罗斯总统普京周二表示会支持禁止外国同性夫妇收养本国儿童的法律，同时还对西方就俄罗斯对待同性恋方式的指责予以反驳。普京还呼吁对同性恋要宽容，但其言论凸显俄罗斯与许多西方国家在同性恋权益方面存在分歧。路透
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