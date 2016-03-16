普京决定从叙利亚撤军 俄罗斯重获全球事务话语权才是主因

路透莫斯科3月15日（记者 Andrew Osborn） - 俄罗斯总统普京称，俄罗斯在叙利亚取得的军事胜利是他决定从叙利亚撤军的原因。但他认为此番军事干预令俄罗斯获得了全球事务话语权，这更可能是他决定撤军的主因。

俄罗斯在叙利亚的军事行动始于去年9月30日，对于俄政府而言，这一行动在军事、外交和国内政治等方面都极具意义。俄罗斯极力支持其最亲密的中东伙伴国，并保护本国在地中海地区唯一的海军设施，而这两个目标都已基本实现。

但对普京和其他官员的评论进行分析、采访熟悉普京想法的人之后发现，普京的首要目的是让俄罗斯在叙利亚和平进程中成为不可或缺的一国，从而重获苏联一度拥有的全球影响力。

“俄罗斯回到了全球事务理事会，”卡耐基莫斯科中心高级经理Alexander Baunov说道。“（俄罗斯回到了）世界和地区大国决定他国冲突和命运的圆桌上，而且俄罗斯显然不再只是一个地区力量，而是成为了世界性的力量。”

普京以不可捉摸和不可预测闻名，他从叙利亚撤军的决定也如此。他只对身边的小圈子吐露实情，撤军决定令克里姆林宫和国防部很多官员都大吃一惊。

“我整天待在国防部，却什么都没有听说，”一名国防行业消息人士匿名对路透称。

俄罗斯国家宣传机构周二称“任务完成”，刻意模仿美国前总统小布什2003年宣布伊拉克主要军事行动结束时所用的词语。

一些人表示，真正的任务是让俄罗斯在全球事务中获得话语权。

在六个月时间里，俄罗斯从被西方排斥变为涉叙问题上的合作伙伴；普京一度被西方领导人冷落，现在则成了美国和欧盟领导人的常客。

“普京已经获得了所有的政治利益，”俄罗斯国立高等经济学院政治专家Nikolai Petrov说道。“在成本增加、发生变故和风险升高之前撤出是更好的选择。”

路透估算，五个月的行动让克里姆林宫付出了7-8亿美元的代价。人力成本更高，尽管俄罗斯军方公布的官方死亡数字只有四人，但“伊斯兰国”称对去年10月一架俄罗斯客机在埃及被炸负责，该架客机上224人全部遇难。

重拾俄罗斯在全球事务上的话语权对于普京而言至关重要，而且普京并无离任总统之意，此番举动亦可为他增添历史口碑。普京长期致力于推动新的多边世界秩序，令其他国家得以制衡美国的力量。

俄罗斯官员称近期的诸多事件表明，俄罗斯又一次获得了国际事务话语权。

就连普京的批评人士也承认叙利亚问题的进展要归功于俄罗斯领导人。“这个世界上有一个人能够打个电话就结束叙利亚内战，这个人就是普京先生，”英国外交大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）上月曾对BBC这样表示。（完）