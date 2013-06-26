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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 11:07 BJT

普京证实斯诺登仍在俄机场 但排除向美国移交可能性

俄罗斯总统普京周二证实爱德华·斯诺登仍在莫斯科机场过境区，但排除了向美国移交斯诺登的可能性，并驳斥美国的相关指责为“一派胡言”。普京称美俄间没有签署引渡条约。图为莫斯科机场过境区。路透

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