普京称俄罗斯今年武器出口创纪录

俄罗斯总统普京周一称，今年俄罗斯武器出口额为140亿美元，达到纪录新高，延续了近几年持续破纪录的态势。俄罗斯的武器出口目的地包括内战肆虐的叙利亚。俄罗斯为全球第二大武器出口国，但外界认为其出口的武器与西方供应商相比不存在技术优势。路透