普京希望加强俄罗斯在北极的地位

路透莫斯科4月22日（记者 Alexei Anishchuk） -俄罗斯总统普京周二称，俄罗斯应该增加在北极圈内的活动，在天然气勘探方面挑战其他国家；几天前，俄罗斯开始从北极地区向外运输石油。

“经过几十年的时间，俄罗斯一步步地在北极建立并强化了自己的地位。我们的目标不只是重新得到这样的地位，还要在质上进行加强。”普京在克里姆林宫举行的安全委员会会议上说道。

“北极圈国家的利益交织在一起，那些远离北极圈的国家也在表达他们对（北极地区）的兴趣。”普京表示。

“在这样的情况下，我们必须采取额外的措施，以免落后于我们的伙伴，保持我们在该地区的影响力，并在某些方面超越我们的伙伴。”

上周，俄罗斯从北极圈内的Prirazlomnaya平台运出了第一船石油。俄罗斯认为北极的能源能够逐渐替代正在枯竭的西西伯利亚油田。

普京称俄罗斯将在该地区遵守国际环境安全规则，意在转移外界对环境问题的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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