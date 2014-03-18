普京藐视西方制裁 签署命令将克里米亚纳入俄罗斯

* 普京加紧行动将克里米亚并入俄罗斯

* 签署命令批准协议草案

* 美国和欧洲对部分俄罗斯和乌克兰官员实行制裁

* 日本加入对俄制裁行列

* 普京将对议会特别会议发表讲话

路透莫斯科3月18日 - 俄罗斯总统普京周二不顾乌克兰的抗议与西方的制裁，宣布俄罗斯将推进将克里米亚纳入的进程。

普京签署命令“批准俄罗斯联邦与克里米亚共和国之间的条约草案，将克里米亚共和国纳入俄罗斯联邦。”命令显示，(俄罗斯)总统将与克里米亚俄方扶持的领导人签署协议，但未给出具体日期。克里米亚领导人目前在莫斯科，要求并入俄罗斯。

上周日，在俄罗斯军队占领下的克里米亚举行了公投，这次公投充满争议，投票结果以苏联式的风格宣称97%的选民支持回归俄罗斯。此前克里米亚成为乌克兰领土已经60年。

普京推动克里米亚脱离乌克兰的举动，引发东西方面临冷战结束以来最严峻危机的风险。

周一，美国和欧盟对与俄罗斯军事占领克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，包括禁止入境和冻结资产等。

欧美制裁名单上的俄罗斯官员Leonid Slutsky在俄下议院表示，克里米亚的决定具有历史意义，“今天我们看到正义和真理重生。”

日本周二加入制裁俄罗斯的行列，称将暂停与俄罗斯的投资协议和放宽签证管制的谈判，以制裁俄罗斯承认克里米亚为主权国家。

“俄罗斯承认克里米亚的独立性，破坏乌克兰主权和领土完整，颇令人遗憾，”日本内阁官房长官菅义伟在例行新闻发布会上称。

助手称，普京周二将在俄罗斯两院特别联席会议上发表讲话。

乌克兰前总统亚努科维奇被反对派推翻后，俄罗斯军队2月底取得了克里米亚的控制权。

**制裁**

尽管西方国家严词谴责克里米亚公投，但是在对制裁俄罗斯迈出实质的第一步时却小心翼翼。它们希望能留出外交途径解决的余地。

美国总统奥巴马对11位与俄罗斯军事占领克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，其中包括亚努科维奇、和普京的两位助手Vladislav Surkov和Sergei Glazyev。

普京本人不在被制裁人员名单中。

国际社会担忧俄罗斯会进一步入侵乌克兰东部地区，奥巴马在一白宫新闻简报会上警告称，俄罗斯的“进一步挑衅”只会使该国更加孤立，并对其经济造成更大的损害。

他指出，“如果俄罗斯继续干预乌克兰，我们准备实施进一步制裁。”

一位美国高级官员表示，奥巴马签发的命令为制裁军工业相关人员扫清了道路，直接针对俄罗斯领导层“亲信的个人财富”。

在布鲁塞尔，欧盟28国外长同意，禁止21位与俄罗斯入侵克里米亚以及周日公投有关的俄罗斯和乌克兰官员入境，并冻结他们的资产。其中包括三位在克里米亚及俄乌交界地区的俄罗斯军官。

仅有三人同时被美国和欧盟列入制裁名单-克里米亚总理Sergey Aksyonov、该地区议会议长Vladimir Konstantinov和俄国家杜马外事委员会领导人Leonid Slutsky。欧盟本月稍早已将亚努科维奇列入制裁名单。

美国的名单似乎针对普京身边的高级官员，包括副总理Dmitry Rogozin，而欧盟名单则聚焦那些可能更加直接参与行动的中层官员。

Rogozin称制裁措施不会影响那些没有海外资产的人。

美国和欧盟都表示，如果俄罗斯不做出让步，而是正式兼并克里米亚的话，未来几天将会出台更多措施。

欧盟还表示，其领导人将在周五与乌克兰签署一项联盟协定的政治条款，以支持上个月动乱后建立起来的、脆弱的乌克兰联合政府。该协议并不包括最终成为欧盟成员国的任何承诺。在乌克兰加入欧盟一事上，欧盟成员国仍然意见不一。

普京一再指责推翻亚努科维奇上台的乌克兰新领导人未能保护俄语裔免受乌克兰民族主义者的暴力袭击。乌克兰政府则指责俄罗斯在东部俄语区挑衅，为军事干预寻找藉口。

西方国家向俄罗斯施压，要求组建一个国际“联络小组”来调停克里米亚危机，俄方做出的响应是，提议建立一个国际“支持小组”。“支持小组”将推动乌克兰承认克里米亚公投结果，并敦促乌克兰在克里米亚退出后制定要求该国在政治和军事上保持中立的新宪法。

西方外交人士称俄罗斯的部分提议有协商空间，但乌克兰临时总统已拒绝接受国土被并吞。

俄乌政府之间一项迫切的问题是乌克兰军事基地控制权转移。即使俄罗斯否认除了为黑海舰队租借的设施之外没有在当地部署军队，但实际上有许多基地是遭俄军包围甚至掌控。

国际文传电讯社周一还报导称，克里米亚议会发言人表示，在克里米亚地区的乌克兰军事力量将被解散，但相关人员仍可以留在当地。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/朱晓军/李婷仪 审校 石冠兰/蔡美珍/徐文焰)

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