焦点：普京说俄罗斯经济问题“能治愈”但没有给出药

路透莫斯科12月18日 - 俄罗斯总统普京周四安抚国人，称卢布今年暴跌过后经济将回升，但对愈演愈烈的金融危机，他却没有给出解决办法。

在三个小时的记者会上，普京表现出信心和(对西方的)蔑视，他指责是外部因素引发了当前的经济问题，并称乌克兰危机是西方造成的，而且西方还企图竖起一道“虚拟的”柏林墙以遏制俄罗斯。

他一会儿讥讽几句、一会儿开个玩笑，但绝口不提如何治理经济的问题。普京的经济部长称，该国经济面临一场由低油价、西方制裁和全球金融问题交叠而成的“完美风暴”。

今年俄罗斯卢布兑美元已大跌约45%，周一和周二跌势尤为惨烈，但普京不认为这是一场危机，他说卢布最终还会上涨。

“如果形势朝不利的方向发展，我们将不得不修改计划。无疑，我们必须削减一些(支出)。不过，最终肯定会迎来积极的转变，并摆脱当前局面，”普京对会议中心坐得满满的观众表示。这场记者会向全国现场直播。

虽然他说经济复苏可能需要两年，但这在很大程度上还要看西方对俄制裁会持续多久。西方国家因俄罗斯在乌克兰危机中所起作用而对其实施制裁。

欧盟外交人员表示，欧盟将从周六开始禁止向俄罗斯吞并的克里米亚地区投资；美国总统奥巴马也将签署法案，批准对俄新制裁措施。

负责外交政策的欧盟执委会副主席莫盖里尼呼吁俄罗斯“彻底转变对待世界其他国家的态度，采取更为合作的方式”，但普京似乎并未理会。

普京坐在一个大办公桌旁，身后有两块播放他特写镜头的巨大屏幕，他的身边放着印有总统像的白色杯子。他这样布置似乎主要是想向俄罗斯人展示，他仍掌控着局面，不会像西方屈服。

**多元化承诺**

普京说，俄罗斯必须使经济多元化，减少对石油的依赖，但他并未给出详细计划。他在过去15年的执政生涯中曾多次说过这话。

他发表讲话时卢布下滑，当日卢布兑美元下跌了2%左右。俄罗斯央行周二将指标贷款利率上调6.5个百分点，至17%，且今年已斥资逾800亿美元支撑卢布汇率，却不见什么成效。

尽管普京表示，央行和政府已采取“充分行动”，但他仍然批评央行没有更早出手，暗示如果早一点儿果断行动的话，可能就不必在本周大幅升息了。

“所有这些表明，在如何应对危机和汇率压力的问题上，政府内部存在很大分歧。” 南非标准银行新兴市场研究部主管Timothy Ash说。

Capital Economics新兴市场首席经济分析师Neil Shearing表示，普京暗示政策将无变动，且资本管控仍是“最后手段”。

“无论怎样，深度衰退的风险已经开始逼近。”他说。

普京的支持率因克里米亚事件而大幅提升，但卢布重挫或让人们开始怀疑他稳定金融市场的能力，而这本来是他赢得支持的一个重要原因。

俄罗斯前总理卡西亚诺夫持不同意见，他认为随着明年物价大涨，问题将越积越多，普京需要为离任准备好“退出策略”。

普京在被问及乌克兰问题时表示，莫斯科当局希望政治解决这场冲突。(完)

(编译 李春喜/王颖/洪曦; 审校 许娜/郑茵)

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