普京发表国情咨文称俄罗斯将战胜任何挑战

路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯是一个强大的国家，将战胜目前的困境。

“我们准备好面对任何挑战并战胜它们，”他发表国情咨文讲话时说道。

普京表示，制裁对所有国家都有害，一些国家希望俄罗斯像南斯拉夫那样解体，俄不会允许这种情况出现。

普京指出，美国寻求在欧洲建立反导体系，对俄罗斯和其它国家构成威胁。

他还称，俄罗斯不会停止与欧洲和美国的合作，永远不会走自我封闭的道路，那是脆弱的表现。俄罗斯将向全世界、向外资开放。

他说道，制裁给俄罗斯经济带来了刺激，并敦促未来四年冻结税收，建议赦免返回俄罗斯的资本。

普京称，俄罗斯经济增速必须在三到四年内恢复至全球水平之上。他要求央行和政府采取严格措施，以消除汇市的投机行为，另外来自国家财富基金的资金应该用来支持国内银行业。

他还严厉批评西方国家在乌克兰危机问题上的做法，并对俄罗斯对乌政策进行了辩护。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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