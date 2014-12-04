普京发表国情咨文称俄罗斯将战胜任何挑战

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科12月4日 - 俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯是一个强大的国家，将战胜目前的困境。
“我们准备好面对任何挑战并战胜它们，”他发表国情咨文讲话时说道。
普京表示，制裁对所有国家都有害，一些国家希望俄罗斯像南斯拉夫那样解体，俄不会允许这种情况出现。
普京指出，美国寻求在欧洲建立反导体系，对俄罗斯和其它国家构成威胁。
他还称，俄罗斯不会停止与欧洲和美国的合作，永远不会走自我封闭的道路，那是脆弱的表现。俄罗斯将向全世界、向外资开放。
他说道，制裁给俄罗斯经济带来了刺激，并敦促未来四年冻结税收，建议赦免返回俄罗斯的资本。
普京称，俄罗斯经济增速必须在三到四年内恢复至全球水平之上。他要求央行和政府采取严格措施，以消除汇市的投机行为，另外来自国家财富基金的资金应该用来支持国内银行业。
他还严厉批评西方国家在乌克兰危机问题上的做法，并对俄罗斯对乌政策进行了辩护。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。