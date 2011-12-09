分析：反普京抗议活动开启"潘多拉魔盒"

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透莫斯科12月8日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯总理普京立即被国内接连的抗议活动拉下马可能性不大，但若他不施行变革重塑统治的合法性，这些抗议活动则可能标志着"普京时代"结局的开始。
本周稍早，数以百计的抗议者在莫斯科中心高呼"俄罗斯不需要普京"，防暴警察严阵以待。与此同时，普京在该市另一地区观看意大利艺术家米开朗基罗的画展。
普京希望表达的信息很明确：这对俄罗斯最高领导人来说，是家常便饭。他能顶住莫斯科和圣彼得堡的抗议活动，也不害怕周六全国范围的抗议计划。
但看画展的同时，抗议者被警车带走，这也表明，普京执政十多年，如今已脱离群众，而这可能是致命的政治风险。
传统观点认为，普京能顶住抗议压力，明年3月重返总统宝座，但若他不对民众不满情绪升温的迹象做出回应，他的权威性将继续减弱。
政治分析人士及作家舍维特索娃（Liliya Shevtsova）称："他可以镇压抗议活动，可以镇压12月10日的集会，也可以镇压以後的活动，但这无法从历史角度拯救他：近期事件已削弱了他掌权的合法性。"
舍维特索娃指出，尽管抗议活动的起因是，反对派指责周日杜马选举存在舞弊，结果偏袒统一俄罗斯党，但普京才是集会反对的真正目标。
她表示："我们正见证普京时代的结束。垂死挣扎或许能持续到今年底、明年或两年後，但这个时代已经结束，这位领导人失去了合法性，遭到圣彼得堡和莫斯科的反对，无法再统治俄罗斯。倒计时已经开始。"
**分裂的反对意见**
很大程度上，事态走势将取决於普京未来数日及数周解决问题的对策，以及抗议活动能否蔓延到圣彼得堡和莫斯科以外地区。
重大考验将於周六来临，届时抗议活动将蔓延俄罗斯全国，从最西边的加里宁格勒到远东的海参威，包括西伯利亚、乌拉尔山脉、北极圈和南部边缘的各大城市。
但俄罗斯占地1,700万平方公里，协调全国的抗议活动并非易事，更何况是在冬季。
民调机构勒瓦达中心（Levada Centre）负责人古德科夫（Lev Gudkov）称："抗议活动不会持久。对选举的愤怒，会让抗议持续一阵子，但他们对下步行动没想法。领导者也在相互竞争。"
"要让抗议活动继续下去，需要某种政治平台和行动计划，而我没发现这些东西。"
普京的优势在於，12年执政所带来的政坛经验、对传统媒体的紧密掌控、供其调遣的武装力量、警察等国家机器，以及打开国家钱袋、平息一些抗议者的能力。
俄罗斯以往很少出现大规模街头抗议活动，许多俄罗斯人仍相信国家是其主要後盾，这是前苏联时期强化的特点。1917年十月革命更像是组织有序的政变，而非大规模起义。
古德科夫称，抗议活动变成全国反抗的机率有限，因为许多抗议者是大城市的中产阶级和年轻人，他们的利益并不一定符合俄罗斯逾1.4亿人口的利益。
古德科夫表示："各省的年轻人倾向支持普京，他们将其视为成功的象征、一名硬汉及天生的领袖。"
资深政治评论人士帕兹纳（Vladimir Pozner）称："我认为，普京得到了来自民众的警告：‘我们不喜欢现在这样'。我认为，大选来临时他还将胜出。除了他，你还能选谁？"
**普京的选择**
舍维特索娃及一名接近克里姆林宫的消息人士称，普京目前有三种可能选择。
该消息人士称："形势严峻但可控，解决办法如下：激进改革，尽管不太可能但可稳定局势；推行民粹主义；采取强硬措施。我认为，推行民粹主义，并对体制进行一些小规模改革，是他最可能的选择。"
"镇压是强硬的选择，可能给俄罗斯造成灾难，领导层不希望发生这种情况。"（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京2月10日 - 今年以来，人民币兑美元汇率在双向波动中小幅走升，1月升值逾1%，2月走势相对平稳。一方面，人民币流动性“紧平衡”对汇市的影响正在逐渐显现，不论从交易还是资本流出层面，都对人民币汇价形成一定的支撑；另一方面，企业的结购汇格局也在发生变化，但能否持续仍待观察。
虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。