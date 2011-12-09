分析：反普京抗议活动开启"潘多拉魔盒"

俄罗斯总理普京立即被国内接连的抗议活动拉下马可能性不大，但若他不施行变革重塑统治的合法性，这些抗议活动则可能标志着“普京时代”结局的开始。

路透莫斯科12月8日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯总理普京立即被国内接连的抗议活动拉下马可能性不大，但若他不施行变革重塑统治的合法性，这些抗议活动则可能标志着"普京时代"结局的开始。

本周稍早，数以百计的抗议者在莫斯科中心高呼"俄罗斯不需要普京"，防暴警察严阵以待。与此同时，普京在该市另一地区观看意大利艺术家米开朗基罗的画展。

普京希望表达的信息很明确：这对俄罗斯最高领导人来说，是家常便饭。他能顶住莫斯科和圣彼得堡的抗议活动，也不害怕周六全国范围的抗议计划。

但看画展的同时，抗议者被警车带走，这也表明，普京执政十多年，如今已脱离群众，而这可能是致命的政治风险。

传统观点认为，普京能顶住抗议压力，明年3月重返总统宝座，但若他不对民众不满情绪升温的迹象做出回应，他的权威性将继续减弱。

政治分析人士及作家舍维特索娃（Liliya Shevtsova）称："他可以镇压抗议活动，可以镇压12月10日的集会，也可以镇压以後的活动，但这无法从历史角度拯救他：近期事件已削弱了他掌权的合法性。"

舍维特索娃指出，尽管抗议活动的起因是，反对派指责周日杜马选举存在舞弊，结果偏袒统一俄罗斯党，但普京才是集会反对的真正目标。

她表示："我们正见证普京时代的结束。垂死挣扎或许能持续到今年底、明年或两年後，但这个时代已经结束，这位领导人失去了合法性，遭到圣彼得堡和莫斯科的反对，无法再统治俄罗斯。倒计时已经开始。"

**分裂的反对意见**

很大程度上，事态走势将取决於普京未来数日及数周解决问题的对策，以及抗议活动能否蔓延到圣彼得堡和莫斯科以外地区。

重大考验将於周六来临，届时抗议活动将蔓延俄罗斯全国，从最西边的加里宁格勒到远东的海参威，包括西伯利亚、乌拉尔山脉、北极圈和南部边缘的各大城市。

但俄罗斯占地1,700万平方公里，协调全国的抗议活动并非易事，更何况是在冬季。

民调机构勒瓦达中心（Levada Centre）负责人古德科夫（Lev Gudkov）称："抗议活动不会持久。对选举的愤怒，会让抗议持续一阵子，但他们对下步行动没想法。领导者也在相互竞争。"

"要让抗议活动继续下去，需要某种政治平台和行动计划，而我没发现这些东西。"

普京的优势在於，12年执政所带来的政坛经验、对传统媒体的紧密掌控、供其调遣的武装力量、警察等国家机器，以及打开国家钱袋、平息一些抗议者的能力。

俄罗斯以往很少出现大规模街头抗议活动，许多俄罗斯人仍相信国家是其主要後盾，这是前苏联时期强化的特点。1917年十月革命更像是组织有序的政变，而非大规模起义。

古德科夫称，抗议活动变成全国反抗的机率有限，因为许多抗议者是大城市的中产阶级和年轻人，他们的利益并不一定符合俄罗斯逾1.4亿人口的利益。

古德科夫表示："各省的年轻人倾向支持普京，他们将其视为成功的象征、一名硬汉及天生的领袖。"

资深政治评论人士帕兹纳（Vladimir Pozner）称："我认为，普京得到了来自民众的警告：‘我们不喜欢现在这样'。我认为，大选来临时他还将胜出。除了他，你还能选谁？"

**普京的选择**

舍维特索娃及一名接近克里姆林宫的消息人士称，普京目前有三种可能选择。

该消息人士称："形势严峻但可控，解决办法如下：激进改革，尽管不太可能但可稳定局势；推行民粹主义；采取强硬措施。我认为，推行民粹主义，并对体制进行一些小规模改革，是他最可能的选择。"

"镇压是强硬的选择，可能给俄罗斯造成灾难，领导层不希望发生这种情况。"（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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