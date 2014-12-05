普京发表国情咨文 指责俄罗斯的对手企图分裂俄罗斯

俄罗斯总统普京周四指责该国的对手企图分裂俄罗斯，并因其变得强大而试图摧毁其经济，但普京表示俄罗斯将不惧任何挑战。普京暗示对乌克兰的态度没有改变，称克里米亚对俄罗斯人具有神圣意义，而且永远如此。他指责西方在乌克兰问题上“纯属犬儒主义”，并称经济制裁将促使俄罗斯发展本国的经济。路透