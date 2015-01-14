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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 14日 星期三 14:42 BJT

普京不会出席波兰大屠杀纪念日--报导

国际文传电讯社周二援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov报导称，俄罗斯总统普京不会出席本月在波兰举行的大屠杀纪念日。消息人士周一对路透称，普京不太可能参加此次活动，因为乌克兰危机引发的不信任导致有关安排索然无趣。路透
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