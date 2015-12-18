普京遭遇尴尬一刻：记者会上被问曾否想到“圈内人”后代逍遥法外

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯总统普京善于揣摩俄罗斯民心，但是当记者会上有人就其“圈内人”的后代可能享有特权提问时，普京感受到现场气氛的尴尬。

在周四召开的年度新闻发布会上，一名记者向普京表示，俄罗斯享有特权的一代人可能会因其父辈是普京的“圈内人”而逍遥法外。

“您在2000年上任时，想到过这种结果么？”记者Yekaterina Vinokurova向普京问道。“或许有些事情应该被纠正，而现在也许还不算晚？”

Vinokurova的提问引起现场观众的一阵掌声。对于一场有诸多同情普京的记者出席的活动，这种掌声不同寻常。

普京等待掌声平息后回答称，任何人犯有腐败罪都应由司法系统进行调查，不可基于未经证实的指控而终结他人的职业生涯。

普京称，腐败丑闻几乎是所有国家都会发生的“副作用”，并称人们不应忘记他的主要成是扩大经济规模以及重振武装力量。

相较普京对其他问题的直率与愤怒言辞，这算是克制的回应了。

俄罗斯的卡车司机最近一直在抗议由Igor Rotenberg共同拥有的一家公司实施的一个新收费系统。Igor Rotenberg的父亲是普京的密友和以前的柔道陪练。

知名记者Oleg Kashin声称，他遭到与Andrei Turchak有关系的人暴打。39岁的Turchak是俄罗斯西北部普斯科夫州州长，他的父亲是一名与普京保持长期关系的商人。Turchak否认了Oleg Kashin的说法。

本月早些时候，俄罗斯《新报》报道称，俄罗斯总检察长尤里·柴卡（Yuri Chaika）的一个儿子在希腊拥有两家酒店、在瑞典拥有一处地产，此外拥有其他海外资产。

柴卡称，这些指控是受人指使捏造的，这些人因柴卡打击犯罪的行动感到了威胁。

独立民调机构列瓦达分析中心（Levada Center）的副主任Alexei Grazhdankin称，俄罗斯存在政治庇护的迹象让俄罗斯人感到烦扰。“掌权的人，拥有某些特权和优待的人，以及通过特权和优待关系经商的人，引发了一定程度的不满，”他说道。

Grazhdankin称，目前这还未损害普京的个人声望。普京在民调中的支持率高达85%左右，这种支持不太可能很快崩跌。（完）