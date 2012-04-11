普京呼吁国内政治力量团结一致(更新版)

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透莫斯科4月11日电（记者 Gleb Bryanski/Timothy Heritage）---俄罗斯当选总统普京周三呼吁国内所有政治力量团结一致，帮助刚刚经历紧张选举并引发“政治战”的俄罗斯和平发展。
这是普京作为俄罗斯总理向议会作最後一次年度报告。他在报告中对政府在他四年任期中取得的成绩予以赞许，指出这届政府不仅带来了稳定，提高了生活水平，还控制了通胀，抑制了人口危机。
普京现年59岁，将於5月7日就任总统，任期六年。面对选举舞弊指责和民众对他统治俄罗斯政坛的厌倦，他直面反对他的人士。
“国家刚刚经历了紧张激烈的杜马和总统选举。今天，高亢的情绪依然难平，政治战斗的声音也还响在耳畔，”普京站在国家杜马讲演台上宣读着他的演讲稿，与会的代表们则在静静倾听。
“但一个成熟民主政治的逻辑是选举过後……将是团结工作的开始，”他说道，暗示反对派应当将政治斗争置于身後。
他说：“我们只有一个俄罗斯，团结国内所有希望投身建设国家的政治力量，是推动她的现代化和进步发展的目标。”
普京的演讲料持续一个半小时左右，可能提供下一届政府班底构成的线索，并为即将重返克里姆林宫的他创造设定经济增长计划的平台。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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