俄罗斯承认克里米亚为主权国

俄罗斯总统普京周一签署法令，承认克里米亚为主权国。克里米亚地区周日举行公投，以压倒性优势支持脱离乌克兰，以共和国的身份加入俄罗斯。乌克兰和西方国家谴责此次公投不合法，美国决定对多名俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，包括冻结资产和禁止入境等，俄罗斯上议院议长马特维延科称美国实施相关制裁是“政治勒索”。图为俄总统普京。路透