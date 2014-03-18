普京将签署条约 将克里米亚纳入俄罗斯联邦

路透莫斯科3月18日 -克里姆林宫周二表示，俄罗斯总统普京已批准使克里米亚成为俄罗斯一部分的条约草案，确认俄罗斯计划将乌克兰南部地区纳入俄罗斯。克里姆林宫称普京将与克里米亚领袖签署条约。

普京周一签署法令，“批准俄罗斯联邦与克里米亚共和国之间的条约草案，将克里米亚共和国纳入俄罗斯联邦。”

该法令是在周末公投后将克里米亚纳入俄罗斯的系列举措之一。乌克兰与西方国家均谴责周末公投不合法。(完)