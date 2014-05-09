博客：普京见好就收 就乌克兰问题态度软化

记者 Nigel Stephenson

俄罗斯总统普京呼吁乌克兰东部的亲俄分裂主义者推迟独立公投，这表明他已尽量实现了当前力所能及的目标。

普京称俄军已从俄乌边境撤离，这清楚表明他希望与西方的僵持局面能有所缓解。不过白宫方面称并未看到俄罗斯从边境撤兵的迹象。

普京的做法可能还表明，西方针对俄罗斯采取的制裁手段已经影响到了俄罗斯经济。分析人士预计乌克兰分裂主义者会听从普京推迟公投的呼吁。

西方国家以及金融市场最担心的是俄罗斯部署在俄乌边境的4万军力入侵乌克兰，继克里米亚后进一步控制乌克兰的领土。

目前看来可以排除这样的可能性，普京最新表态后，俄罗斯金融市场应声大涨。

一家西方银行在莫斯科的交易商说：“听起来似乎紧张局势在降级，似乎普京将同意西方的条件。”

从积极的一面看，普京可以欣慰的是：几乎可以肯定乌克兰东部的分裂主义者现在有能力与乌克兰政府谈判了。分裂主义者已宣布在顿涅茨克成立“人民共和国”。

莫斯科的外交政策分析人士弗罗洛夫（VladimirFrolov）说：“（普京）用推迟公投来换得基辅当局与顿涅茨克人民共和国在平等基础上对话。这对基辅当局来说是非常痛苦的。”

普京可能认为，想要在不入侵的情况下赢得机会影响乌克兰的未来，最好的办法莫过于迫使基辅当局在与东部亲俄力量的谈判中作出让步。

此外普京在谈到乌克兰5月25日总统选举时措辞亦相对温和，这也传递出希望寻求妥协的信号。

之前数周俄罗斯官员一直抨击乌克兰政府非法，将其称为“所谓的基辅当局”，但普京最近表示，此次大选是“朝着正确的方向前进”。

但他也表示，除非所有公民都能确定自己的权利得到保障，否则选举根本决定不了什么，这可能是为日后谴责此次选举并指责基辅当局留下伏笔。

弗罗洛夫称，普京希望乌克兰政府与分裂主义者的谈判能产生新的“代顿协议”，希望基于协议基辅将被迫接受俄罗斯希望看到的局面。

代顿协议是波斯尼亚和黑塞哥维那内战中交战各方在1995年12月14日签订的协定，主要是实行民族分治。弗罗洛夫称，乌克兰最后可能也是分而治之的局面。

但从消极一面看，普京没法确定基辅当局与分裂主义者的谈判会是什么结果，他还可能因此与支持者疏远了。

一些分析人士认为，西方针对与他有关联的个人和企业进行经济制裁，可能是迫使普京作出妥协的因素。普京也承认，制裁措施确实影响到了俄罗斯经济，虽然还不算很严重。

西方国家威胁称可能对俄罗斯实施更广泛的制裁，将冲击其重要的经济部门。智库俄罗斯战略研究所（RussianInstitute for Strategic Studies）分析师内曼斯基（OlegNemenski）称，普京的举动，与担心和欧洲的经济、政治关系进一步受到冲击有关。

他说：“这将重创俄罗斯经济。聪明的政治之道是量力而行。”