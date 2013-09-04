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路透中文国际短讯 | 2013年 9月 4日 星期三 14:21 BJT

普京称若证明阿萨德使用化武 俄可能支持对叙动武

俄罗斯总统普京称，若能证明叙利亚政府实施了化学武器袭击，俄罗斯可能支持对叙利亚动武，但必须取得联合国批准才能发起这样的军事行动。普京接受美联社和俄罗斯电视频道First Channel时还表示，俄罗斯将履行与叙利亚签订的武器合同。图为普京。路透
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