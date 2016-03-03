俄罗斯公众对普京连任总统的支持率达到四年最高水平--调查

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯官方调查机构VTsIOM的调查周四显示，俄罗斯公众对普京连任总统的支持率达到了四年最高水平。

调查表明，74%的俄罗斯人会投票支持普京连任。

外界广泛预计普京会角逐2018年的总统选举。如果赢得选举，普京将获得第四个总统任期。

VTsIOM指出，普京的支持率在很多社会团体中都在上升，包括年轻人。调查还显示普京的支持率在近几年迅速上升，2012年在同样的调查中只有40%的俄罗斯人称会投票支持普京。

“即使是那些认为普京并未兑现很多当选前承诺的人当中，也有70%愿意支持普京，”VTsIOM在其网站上发布声明称。

俄罗斯独立调查机构Levada Center给出了类似的支持率。（完）