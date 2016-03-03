俄罗斯公众对普京连任总统的支持率达到四年最高水平--调查

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯官方调查机构VTsIOM的调查周四显示，俄罗斯公众对普京连任总统的支持率达到了四年最高水平。
调查表明，74%的俄罗斯人会投票支持普京连任。
外界广泛预计普京会角逐2018年的总统选举。如果赢得选举，普京将获得第四个总统任期。
VTsIOM指出，普京的支持率在很多社会团体中都在上升，包括年轻人。调查还显示普京的支持率在近几年迅速上升，2012年在同样的调查中只有40%的俄罗斯人称会投票支持普京。
“即使是那些认为普京并未兑现很多当选前承诺的人当中，也有70%愿意支持普京，”VTsIOM在其网站上发布声明称。
俄罗斯独立调查机构Levada Center给出了类似的支持率。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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