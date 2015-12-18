普京称赞特朗普“非常有才华”

俄罗斯总统普京周四称，他对美国共和党总统参选人特朗普希望加深与俄罗斯关系的言论表示欢迎。普京对记者表示：“他是个非常耀眼、非常有才华的人，这点毋庸置疑。但评判他的是非不是我们的事，是美国选民的事。”特朗普对此作出回应称：“获得这样一位在本国以及更广范围内备受尊敬的人物如此高度评价，是非常荣幸的事。”路透