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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 27日 星期五 14:27 BJT

普京称土耳其故意令俄土关系陷入僵局

俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯认为土耳其是在故意令俄土两国关系陷入僵局。“土耳其领导人看来是在故意将（俄罗斯和土耳其）关系推向死胡同。”普京在克里姆林宫接受多国大使递交国书的仪式上称。此外，普京在与来访的法国总统奥朗德会面时称，俄罗斯将土耳其视作友邦，而土耳其击落俄战机是一种背叛行为。路透

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