普京称很难与乌克兰将选出的新领导层共处

中国敦促各方保持克制 此前美军轰炸机飞过朝鲜半岛
路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透上海5月21日 - 俄罗斯总统普京周三表示，乌克兰东部的战斗仍在持续，俄罗斯很难与这时候选举出来的乌克兰领导层建立关系。
普京指出，乌克兰在新宪法公投后再进行选举是更加符合逻辑的。
俄罗斯官员曾暗示，如果乌克兰政府军与亲俄分离主义者的对抗不结束，解决乌克兰危机的路线图不得到执行，选举将是不合法的。
“乌克兰南部和东南部的惩罚性行动仍在继续，对于在这种背景下上台的人，我们很难与他们建立关系，”普京说道，所指的是政府军镇压分离主义者的行动。
俄罗斯希望乌克兰通过各地区拥有高度自治权的宪法，而且俄罗斯要求该宪法要确保东部说俄语公民的权利。
“我认为，从法律角度看，先举行宪法公投，再根据新宪法选举总统和议会是更加正确的做法。”普京称。
“选举本身并不重要，与乌克兰各地区建立关系才是重要的，从而让无论居住在哪里的民众都感觉到自己是国家的公民。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京5月3日 - 中国周三敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。 中国外交部发言人耿爽在例行记者会上做出此番表示。(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)