普京称很难与乌克兰将选出的新领导层共处

路透上海5月21日 - 俄罗斯总统普京周三表示，乌克兰东部的战斗仍在持续，俄罗斯很难与这时候选举出来的乌克兰领导层建立关系。

普京指出，乌克兰在新宪法公投后再进行选举是更加符合逻辑的。

俄罗斯官员曾暗示，如果乌克兰政府军与亲俄分离主义者的对抗不结束，解决乌克兰危机的路线图不得到执行，选举将是不合法的。

“乌克兰南部和东南部的惩罚性行动仍在继续，对于在这种背景下上台的人，我们很难与他们建立关系，”普京说道，所指的是政府军镇压分离主义者的行动。

俄罗斯希望乌克兰通过各地区拥有高度自治权的宪法，而且俄罗斯要求该宪法要确保东部说俄语公民的权利。

“我认为，从法律角度看，先举行宪法公投，再根据新宪法选举总统和议会是更加正确的做法。”普京称。

“选举本身并不重要，与乌克兰各地区建立关系才是重要的，从而让无论居住在哪里的民众都感觉到自己是国家的公民。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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