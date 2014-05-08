普京呼吁乌克兰亲俄分离分子推迟公投（更新版）

路透乌克兰顿涅茨克/莫斯科5月7日 -在距离乌克兰亲俄分离主义者进行公投的日子仅有五天的时候，俄罗斯总统普京呼吁推迟公投，这可能把乌克兰从分裂的边缘拉回来。

乌克兰亲俄分离主义者准备在周日就东部两个州独立的问题举行公投，这是普京首次表示不会支持这时举行公投。俄罗斯分析师认为，分离主义者将听从普京的号召。

普京还宣布将俄罗斯军队从俄乌边境撤回，这也表明这场东西方自冷战以来最严重的危机可能缓和。

北大西洋公约组织(NATO)、五角大楼和白宫均表示，他们都未看到俄军从俄乌边境撤离的迹象。俄罗斯在俄乌边境聚集了数万人的军队，并宣布有权进入乌克兰保护讲俄语的人士。

不过，普京的讲话表明，俄罗斯军队暂时不可能入侵乌克兰东部。(完)

(编译 许娜；审校 张荻)

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