普京誓言动用对乌克兰叛军的影响力以开放调查

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透莫斯科7月22日 - 俄罗斯总统普京周二表示，俄国将对乌克兰东部分离分子动用其影响力，允许对马来西亚航空坠机地点展开全面调查，但表示西方国家必须向乌克兰施压以结束敌对状态。
普京并敦促西方强权国家不要干涉俄罗斯的内政，并称由于北大西洋公约组织(NATO)的行动，有必要采取举措来强化该国的军事能力，以保护经济免受“外部威胁”。
“我们被要求动用我们对乌克兰东南部分离分子的影响力。我们当然会竭尽所能，但这还有不足之处，”普京在与国防和安全主管开始举行会议时表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。