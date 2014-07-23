普京誓言动用对乌克兰叛军的影响力以开放调查

路透莫斯科7月22日 - 俄罗斯总统普京周二表示，俄国将对乌克兰东部分离分子动用其影响力，允许对马来西亚航空坠机地点展开全面调查，但表示西方国家必须向乌克兰施压以结束敌对状态。

普京并敦促西方强权国家不要干涉俄罗斯的内政，并称由于北大西洋公约组织(NATO)的行动，有必要采取举措来强化该国的军事能力，以保护经济免受“外部威胁”。

“我们被要求动用我们对乌克兰东南部分离分子的影响力。我们当然会竭尽所能，但这还有不足之处，”普京在与国防和安全主管开始举行会议时表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

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