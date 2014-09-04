综述：普京向乌克兰提出停火计划 法国暂停向俄交付军舰

路透基辅/乌兰巴托9月3日 - 俄罗斯总统普京周三提出乌克兰东部停火计划，但乌克兰总理对该提议嗤之以鼻；法国则暂停交付一艘军舰，以此表达对于俄政府支持分离叛军的反对。

在同乌克兰总统波罗申科通电话后，普京称他相信乌政府与亲俄分离主义者有可能在计划周五举行的明斯克会谈上达成协议。

“在我看来，我们对于以何种方式解决冲突方面的看法已非常接近，”普京在访问蒙古首都乌兰巴托期间对记者称，他还介绍了其提出的危机解决七步计划。

这些步骤包括分离主义者停止进攻、乌政府军撤退、政府军停止空袭、建立人道主义援助通道、重建被损坏的基础设施以及交换战俘。

波罗申科指出，他与普京的对话为解决冲突的努力注入了一些动力，称他希望在周五的会谈“将最终开启和平进程”，并表示他与普京在迈向和平的步骤方面“相互理解”。

乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)抨击此计划是为了在讨论乌克兰问题的北大西洋公约组织(NATO)峰会召开前“欺骗”西方，并在措辞强硬的声明中称，“普京真正的计划时要摧毁乌克兰，并重建苏联”。[nL3S0R44R9]

美国总统奥巴马也发表谨慎言论，称只有在俄罗斯停止向乌克兰反叛分子提供武器和士兵的情况下，这场冲突才可能结束。莫斯科对此指控予以否认。

奥巴马访问前苏联国家爱沙尼亚时称，此前的停火协议没有发挥作用，“要么是因为俄罗斯没有认真对待此事，要么是因为俄罗斯假装并未控制乌克兰分离主义份子”。

法国表示，不准备执行向俄罗斯提供两艘米斯特拉尔(Mistral)直升机航空母舰的首艘交付计划，进一步表明西方国家越来越不信任和赞同莫斯科在乌克兰危机中的所作所为。

莫斯科已经表示，放弃这项价值12亿欧元(17亿美元)的交易，对法国的损害甚于俄罗斯；俄罗斯国防部称这项决定“并非一场灾难”，但这么做可能会惹恼克里姆林宫，突显出俄罗斯在乌克兰问题上越来越孤立。

**可能对俄进行新制裁**

欧盟本周五可能对俄罗斯达成新的制裁措施，打击该国的国防和金融业。

法国总统奥朗德的办公室称，“尽管有达成停火的可能，但还有待确认与落实，”奥朗德还是做出了他的决定。说明欧洲领导人并没有被普京的新提议打动。

停火提议几乎对交战双方的地面活动没有产生影响。叛军占领的顿涅斯克仍然四处可闻炮击声，当地机场等地区的上空有滚滚浓烟升起。

叛军首领称，他们对乌克兰政府军遵守停火协议没有信心。

“停火总是好的，但我们的主要条件没变，还是乌克兰政府军要撤出我们的领土。这是唯一合理的出路，”自立的顿涅斯克人民共和国副总理Vladimir Antyufeyev说。

停火将给波罗申科带来喘息机会，以复苏乌克兰岌岌可危的经济。现在可能更受他的欢迎，因为乌政府军过去一周连连遭遇挫折。

外界普遍认为普京的意图是想确保莫斯科在冲突停止后，至少能继续对主要讲俄语的乌克兰东部地区拥有影响力，而基辅则仍然担心俄罗斯展开大规模入侵。

**军事演习**

普京发言人Dmitry Peskov试图缓解对停火提议的担忧，称该计划不涉及叛军控制地区的地位问题。一些叛军希望与俄罗斯联合，另一些希望在乌克兰境内获得更大的自主权。

Peskov对波罗申科办公室的声明予以否认。该声明暗示普京已同意停火，隐含莫斯科是一个冲突方的意味，基辅随后修改了措辞。

尽管普京提出停火建议，但国防部宣布，负责远程核武器的战略火箭部队本月将在俄罗斯中南部进行大型军演，将有4,000名军人参与。

奥巴马表明，北约组织不会被吓倒。该组织周四和周五将在威尔士举行峰会。

“北约必须言出必行，帮助乌克兰安全部队实现现代化，加强实力。我们必须对北约其他伙伴国提供更多帮助，包括格鲁吉亚和摩尔多瓦，也加强他们的防御能力，”他在爱沙尼亚首都塔林发表演讲时称。(完)

(编译/审校 徐文焰/许娜/白云/王丽鑫/李春喜)

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