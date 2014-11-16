普京称有很好的机会解决乌克兰冲突

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透澳洲布里斯班11月16日 - 俄罗斯总统普京周日表示，“有很好的机会解决”乌克兰冲突，与西方国家对乌东南部冲突升级表达的担忧相矛盾。
普京表示，基辅决定对乌东部地区实施经济封锁是个“很大的错误”，但“不是致命错误”。
西方国家领导人在20国集团(G20)峰会上警告普京，如果俄罗斯未能停止支持乌克兰分裂势力叛军，将有招致更多对俄制裁的风险。乌克兰冲突今年已导致逾4,000人丧生。
普京在媒体发布会上做出上述表示时，其他G20国家领导人则在举行工作午餐会。普京告诉记者，他选择在G20公报发布前离开，是因为返俄飞行旅程很长，他想多休息一下。
普京还称，G20领导人就全球能源体制改革进行了讨论。
他指出，导致原油价格下跌的暂时性因素包括全球产出增加和需求下降。
普京称，油价下跌不会影响俄罗斯政府的预算。如果油价明年进一步走跌，俄罗斯将会削减国家支出。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。