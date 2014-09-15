普京掌握乌克兰和平之关键所在 却一直令世界猜测

记者 Timothy Heritage

路透莫斯科9月12日 - 俄罗斯总统普京本周忙里偷闲，到一个俄罗斯东正教教堂为死于乌克兰东部的战士点亮了蜡烛。

“我为死于保卫新罗西斯克人民的人们点亮了蜡烛，”他从莫斯科一座小山顶的圣三一教堂(Church of the Holy Trinity)出来后对记者说道。

此举和他使用历史名称“新俄罗斯”称呼乌克兰东部比近期其他一切都更加凸显了普京对乌克兰危机的看法。

普京的评论暗示他对乌克兰危机的极度爱国主义看法没有任何改变，尽管他支持了9月5日的停火协议，似乎意在向俄罗斯公众展示他不准备放弃乌克兰叛军的事业。

即使普京是在作态，他的评论对通过停火协议达成乌克兰交战双方长期解决方案的前景来说也不是什么好兆头。

“只要停火协议对普京和波罗申科来说都有用，即使有人死亡，停火协议仍会执行。”Institute of Global Politics负责人Vadim Karasayev表示。

尽管现在两位领导人都有很好的理由暂停敌对，但不清楚停火满足他们需求的时间会有多长，特别是对普京。

两国间的信任度很低，领导人们都曾完全反对长期目标，这意味着很少有人认为波罗申科和普京间的握手言和会持续很久。

“他们只能在停火上达成共识，停火协议可能只会得到部分执行，他们可能让冲突缓慢降温，”智库Penta的Volodymr Fesenko表示。

停火协议不稳定，来的毫无征兆，但获得了广泛执行。

普京9月3日提出了七点建议，并称认为停火协议可能在两天内达成。这令外界感到意外，因当时正值激战，叛军在乌克兰东南部向前推进。

实际上，在此之前电话外交已经进行了数周，欧洲领导人似乎发挥了间接的斡旋作用，普京和波罗申科是停火协议的幕后推手。

波罗申科希望停火的原因是战场上的失利。而普京也有他的顾虑，包括西方制裁对俄罗斯经济的影响，以及如果大量俄罗斯士兵丧生，他的支持率可能下降。

即使这样，两人除了停火的战术需求外也没有什么共识。

6月6日，法国总统奥朗德在二战纪念活动期间主持了普京与波罗申科的15分钟会谈。

会谈引发了停火的谈判，普京称波罗申科处理冲突的方式是正确的。但当时的停火只是乌克兰政府军10天的单方面停火。

6月和7月，随着乌克兰政府军逼退叛军，外交斡旋仍在悄悄进行，不过没什么成功的迹象。

8月底，形势再次改变，叛军控制了东南部城市新亚速斯克(Novoazovsk)，并向乌克兰南部的门户--港口城市马里乌波尔推进。北约和乌克兰称大量俄罗斯士兵越过边境支持叛军。

那时克里姆林宫发布的普京与外国领导人电话沟通的声明显示焦点已经从“人道主义形势”转移到了“和平监管乌克兰政治危机”，暗示8月中和平计划正在成型。

普京8月31日接受采访时称可以与波罗申科“合作”，明确地发出了信号。

波罗申科那时似乎已经觉得不可能迅速战胜叛军，最终胜负也难料，需要终止冲突从而获得处理经济危机的时间，并未下个月的议会选举做准备。

普京也有理由寻求和平。他已经阻止了叛军立即被击溃，也有理由担忧俄罗斯经济的下滑，以及如果俄罗斯在乌克兰的阵亡人数增加可能对自己支持率的影响。

普京最终认为与波罗申科合作是更好的选择。（完）