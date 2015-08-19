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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 19日 星期三 10:49 BJT

普京将乌克兰东部冲突归咎于乌克兰当局

俄罗斯总统普京周二将乌克兰政府军与反抗武装在乌东部的最新冲突归咎于乌克兰当局。普京对记者称：“很遗憾，我们如今看到冲突升级，责任不在顿巴斯民兵组织，而是对方。我希望不会出现大规模直接冲突。”普京此前乘坐潜水器下潜至黑海水下。路透

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