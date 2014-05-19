普京下令俄乌边境军演部队返回驻地（更新版）

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透莫斯科5月19日 - 克里姆林宫周一称，总统普京已下令在俄罗斯与乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地。
克里姆林宫还称，普京下达该命令的原因是春季调动已经完成。此举可能也意在缓和俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的紧张局势。乌克兰周日将举行总统选举。
但北约一名军官在布鲁塞尔表示，北约并未看到俄罗斯军队返回驻地的迹象。
“我们没有看到任何迹象证实（报道）。”该官员匿名说道。
尚不清楚普京的命令会让多少俄罗斯士兵撤离俄乌边境。普京5月7日称从俄乌边境撤军，但北约和美国表示没有迹象显示俄军数量在减少。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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