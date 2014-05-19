普京下令俄乌边境军演部队返回驻地（更新版）

路透莫斯科5月19日 - 克里姆林宫周一称，总统普京已下令在俄罗斯与乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地。

克里姆林宫还称，普京下达该命令的原因是春季调动已经完成。此举可能也意在缓和俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的紧张局势。乌克兰周日将举行总统选举。

但北约一名军官在布鲁塞尔表示，北约并未看到俄罗斯军队返回驻地的迹象。

“我们没有看到任何迹象证实（报道）。”该官员匿名说道。

尚不清楚普京的命令会让多少俄罗斯士兵撤离俄乌边境。普京5月7日称从俄乌边境撤军，但北约和美国表示没有迹象显示俄军数量在减少。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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