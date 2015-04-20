普京称俄罗斯愿意与美国合作

俄罗斯总统普京接受国家电视频道Rossiya采访时称，俄罗斯与美国有着重要的共同利益，需要在共同的议程上合作。普京说：“我们在国际议程上对一些问题有分歧，但与此同时也有一些事情把我们联系在了一起，让我们必须进行合作。”普京向来猛烈抨击美国，此次立场似乎有所软化。路透