焦点：普京访华在即 中俄两国仍在为天然气供应讨价还价

资料图片：距离俄罗斯中部城市Voronezh约280公里的Pisarevskaya村，天然气企业Gazprom的输气管线。 REUTERS/Viktor Korotayev

* 中石油官员表示，乌克兰并非谈判的因素之一--国际文传电讯社

* 中方消息人士称，对中国政府而言，协议不是非签不可

* 花旗相信将很快达成协议

路透莫斯科5月14日 -一位中国官员周三表示，中国与俄罗斯天然气生产企业Gazprom(GAZP.MM)正在为敲定拖延已久的天然气供应协议作最后冲刺，但价钱还是谈不拢。下周俄罗斯总统普京将对中国进行国事访问。

俄罗斯与西方关系日益紧张，而且因为并吞克里米亚可能受到进一步制裁，因此普京下周可能会签署天然气协议，并重申其主张，称俄罗斯打算将部分油气供应从欧洲市场转向不断成长中的亚洲国家。

Gazprom的营收当中，有80%来自对欧洲的天然气供应，但由于缺乏向东的输送管线，而液化天然气业务规模又相对较小，因此迄今为止该公司在亚洲市场影响很小。

一些分析师相信，中俄将很快达成协议，两国可能商定一个双方都能接受的价格。不过，如果双方谈不成，俄罗斯就不得不严重依赖对主要西方买家的能源收入，北京方面在未来几个月内或许更有能力讨价还价。

“传言称中国方面正尝试利用当前乌克兰局势动荡的机会，压低俄罗斯天然气的价格。这不是事实，”俄罗斯国际文传电讯社引述中国石油集团的外事主管的话报导称。

“中国石油集团和Gazprom的主管达成了一项协议，将在俄罗斯总统普京5月访问中国时签订正式合同。不过在此之前，双方必须就天然气价格达成一致。”

路透周三未能联系到中国石油集团人士置评。

Gazprom在10多年前就开始与中国石油集团展开谈判，向后者供应每年380亿立方米天然气，估计价值约为150亿美元。

但由于双方在价格问题上一直谈不拢，导致交易被一再推迟。中方希望在俄罗斯开发气田，最近俄方还要求先收取数十亿美元的预付款。

**土库曼斯坦供应增加**

北京的消息人士对路透表示，中国签订该协议的压力并不大，因为随着北美天然气出口和土库曼斯坦的供应均增加，未来更有希望买到更便宜的天然气。

中国已经从土库曼斯坦进口了约200亿立方米天然气，约占进口总量的一半。两国去年还签订了一份协议，将在2020年之前提高天然气年出口量至650亿立方米。

而且在普京访问中国之前，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫刚刚访问中国，并与中国国家主席习近平承诺加强双方合作。

作为全球最大的能源消费国，中国一直在俄罗斯曾经的后院、资源富足的中亚地区彰显影响力。

但美国花旗银行分析师周三称，他们认为会推进与俄罗斯的天然气协议，因为天然气是中国可以解决燃煤污染问题的主要能源，其天然气需求大幅增加。

“尽管中亚天然气可能满足中国日益增加的进口需求，但并非是俄罗斯天然气的完美替代者。俄罗斯天然气将从另一个方向服务于中国不同的地区且跨过边境更接近中国人口密集地区，而且可以给中国带来亟需的天然气进口管道多样化，”花旗称。

花旗还表示，其相信该交易定价可能接近每百万英热单位11美元，与对德国的供应价格相当，而且还可能令Gazprom的股息增加。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李爽 审校 戴素萍)

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