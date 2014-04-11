普京警告对乌断供天然气或影响欧洲 美国表示谴责

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
* 普京警告可能切断对乌克兰的天然气供应
* 称俄罗斯对欧洲的天然气供应也可能受影响
* 美国指责俄罗斯将能源作为“施压工具”
* 乌克兰政府与国内亲俄派间的对峙升级
路透莫斯科/华盛顿4月10日 -俄罗斯总统普京周四警告称，如果俄罗斯因为乌克兰欠费而停止向其供应天然气，对欧洲的天然气供应也可能受到影响。美国随后指责俄罗斯利用能源作为“施压工具”。
普京在致欧洲18国领导人的信中明确表示，对于乌克兰22亿美元天然气欠费问题，他的耐心即将耗尽，除非迅速找到解决之策。
自前总统亚努科维奇两个月前遭推翻以来，乌克兰从俄罗斯获得的天然气供应价格提高了近一倍，而该国经济正处在危机中。
普京称，俄罗斯天然气出口商Gazprom将要求乌克兰支付天然气预付款，“倘若乌克兰仍不能履行支付要求，将部分甚至完全停止天然气供应”。
这可能给欧盟带来连锁反应，许多欧盟成员国进口俄罗斯天然气的管道都经过乌克兰。“我们完全清楚，这样一来，(乌克兰)窃取本应经由该国输往欧洲其他国家天然气的可能性增大了，”信件称。
俄罗斯的供应满足欧洲30%的天然气需求，且其中半数需途经乌克兰。
美国谴责俄罗斯，利用其庞大的能源储备优势来施压乌克兰。“我们谴责俄罗斯以能源做为强迫乌克兰的工具，”美国务院发言人Jen Psaki称。
国营的Gazprom在2005-2006年和2008-2009年价格争议期间，停止向乌克兰供应天然气，导致欧洲国家供应也减少。
俄罗斯官员表示，与乌克兰的供气买卖为纯商业性质，乌克兰到周一的截止期限前未能履行3月供气款项的支付，使俄被迫采取行动。
“我们正设法找出折衷办法，但俄罗斯人提出的要求让人无法接受。我们致力避免使用武力，但仍不排除那个选项。”乌克兰内政部副部长Serhiy Yarovy告诉记者。
乌克兰总理Arseny Yatseniuk周五将前往顿涅次克，商讨这场危机相关事宜。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)
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