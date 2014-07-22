普京不理睬西方的“最后通牒”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月20日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯总统普京在乌克兰危机上只有“最后一次机会”，但他似乎没有采取行动的意思。

自从马航MH17客机在乌克兰东部坠毁后，国际社会向普京施加很大的压力，要求普京向乌克兰亲俄分离主义者施压，让他们停止与政府军战斗。西方指控马航客机被分离主义者击落。

但普京目前似乎更愿意虚张声势，而不是利用这个关键时刻成为调解人，结束已引发东西方关系急剧紧张的乌克兰冲突。

“目前唯一合理的做法是乌克兰境内立即停火，开启政治进程，”智库卡耐基莫斯科中心负责人Dmitry Trenin指出。

“这么多无辜者失去生命的惨剧应该给武装冲突画上句号。否则乌克兰问题引发的国际分歧将扩大至更加危险的水平。选择仍未作出，但所剩时间已不多了。”

没有证据显示普京已经作出这样的决定，世界仍在猜测他的下一步行动。

马航客机坠毁后，也没有迹象显示普京的方向出现巨大变化。

普京否认向乌克兰反叛人员提供武装，在呼吁停火上也不是很强烈，并在与西方领导人通电话时要求进行独立调查。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫甚至表示，俄罗斯和美国应利用自身对乌克兰交战双方的影响力来结束乌克兰东部的冲突。

没有迹象显示叛军的行为有任何改变，普京也没有对他们进行公开呼吁，或是呼吁采取新措施加强对俄罗斯边境的控制。美国称军火通过俄乌边境进入乌克兰。

大多数俄罗斯媒体向西方领导人展现的事件也非常不同，普京的盟友团结在他的周围，把事故责任推到乌克兰亲西方的领导人身上，并指责美国精心安排乌克兰国内的事件。

西方国家领导人发布声明，称这是普京采取行动结束乌克兰危机的最后机会，否则将面临更多制裁，试图将普京逼进死胡同。

但一些俄罗斯问题专家警告称，这是危险的举动，可能让西方事与愿违。他们指出，如果将普京这样的男人逼入绝境，他更加可能会反抗。

“这是个危险的游戏，”克里姆林宫前政治顾问Gleb Pavlovsky说道，并称普京在乌克兰问题上改变主意很困难。

“克里姆林宫事情已经做了，话也在俄罗斯电视台上说了，如何摆脱这种局面还不清楚，”Pavlovsky在接受广播台采访时说道。（完）