普京称没必要制裁西方 但可能重估能源关系

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透明斯克4月29日 -俄罗斯总统普京周二称，没必要对西方实施反制裁，但可能重新考虑参与俄罗斯经济的西方企业，包括能源项目。
“我们十分不愿采取回应措施。我希望情况不会发展到那样的地步。”普京与白俄罗斯和哈萨克斯坦领导人举行会议后对记者说道。
“但如果那样的事情继续发生，我们当然会考虑哪些西方企业参与了俄罗斯经济的关键行业、以及如何参与的，包括能源行业。”
美国周一对与普京关系密切的商业领袖和企业进行了新一轮制裁；欧盟周二将15名俄罗斯人和乌克兰人加入黑名单，实施资产冻结和签证禁令。
“对于第二轮制裁，根本不清楚与何事相关，因为在乌克兰和俄罗斯发生的事情没有与之相关的。”普京说道。
尽管一些西方石油企业近几年因商业环境艰难而撤离俄罗斯，美国企业埃克森美孚(XOM.N)和雪佛龙CHV.N以及英国企业BP(BP.L)仍在俄罗斯开展大量业务。
埃克森美孚周二拒绝对普京的最新评论予以置评。雪佛龙也拒绝评论，但表示正在密切关注地区局势。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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