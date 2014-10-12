普京命令从乌克兰边境撤军--报导

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科10月12日 - 据俄罗斯新闻机构周六援引克里姆林宫发言人报导称，总统普京已命令俄军在结束在乌克兰边境附近的罗斯托夫地区演习之后，撤回至永久基地。
预计普京将与乌克兰总统波罗申科下周在米兰会面。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov表示，普京会见了俄国防部长绍伊古。
据RIA Novosti通讯社，Peskov表示，“国防部长向最高统帅报告，南方军区射击场进行的夏季训练结束。”
“听取报告之后，普京命令军队回到永久基地...总计有17,600名士兵参加了夏季在罗斯托夫地区射击场的训练，”Peskov表示。
克里姆林宫曾表示，普京与乌克兰总统波罗申科可能在意大利米兰召开的亚欧峰会间隙举行会谈，峰会时间是10月16-17日。
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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