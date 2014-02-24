普京在乌克兰问题上面临艰难抉择

俄罗斯总统普京需要就乌克兰问题作出决定，这很可能直接影响他的政治遗产以及乌克兰的未来。乌克兰总统亚努科维奇被罢黜，这让试图将乌克兰团结在俄罗斯周围的普京失去了一位重要盟友。图为2013年12月17日普京在克里姆林宫会见亚努科维奇后出席签字仪式。路透