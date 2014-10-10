普京称卡斯帕罗夫是好棋手 但不是优秀政治家

俄罗斯总统普京周四质疑前棋王卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）的政治才能。之前卡斯帕罗夫曾称普京是世界上最危险的人。普京说：“他（卡斯帕罗夫）不是位优秀的政治家，但他是个伟大的棋手。”卡斯帕罗夫于2013年离开俄罗斯，称因担心受到政治迫害。普京很少在公开场合对其批评者和政敌指名道姓。图为卡斯帕罗夫。路透