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路透中文国际短讯 | 2014年 10月 10日 星期五 15:10 BJT

普京称卡斯帕罗夫是好棋手 但不是优秀政治家

俄罗斯总统普京周四质疑前棋王卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）的政治才能。之前卡斯帕罗夫曾称普京是世界上最危险的人。普京说：“他（卡斯帕罗夫）不是位优秀的政治家，但他是个伟大的棋手。”卡斯帕罗夫于2013年离开俄罗斯，称因担心受到政治迫害。普京很少在公开场合对其批评者和政敌指名道姓。图为卡斯帕罗夫。路透
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