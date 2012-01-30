三一重工将斥3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特--消息人士

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港1月30日电（记者 Stephen Aldred/Denny Thomas）---一位可靠的消息人士周一透露，中国三一重工股份有限公司(600031.SS)将出资3.6亿欧元（4.73亿美元），收购德国混凝土泵生产商普茨迈斯特（Putzmeister）。
这位消息人士向路透表示，三一重工还会承担普茨迈斯特的一些债务，涉及金额不明。三一重工的股东包括中国首富梁稳根。
该消息人士称，普茨迈斯特2011年销售收入预计约为5.6亿欧元。
三一重工在这项交易中出资比例将达90%，剩余由中国私募股权基金--中信产业基金投资顾问公司（CITIC PE Advisors）出资。
梁稳根称，“三一重工与普茨迈斯特的这项合并交易，将打造一个全新且能在全球市场领军的混凝土泵生产企业。普茨迈斯特将继续保持为一个独立品牌，在三一集团内部拥有自己的管理层。”
摩根士丹利(MS.N)是普茨迈斯特此项交易的顾问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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