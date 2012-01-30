三一重工将斥3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特--消息人士

这位消息人士向路透表示，三一重工还会承担普茨迈斯特的一些债务，涉及金额不明。三一重工的股东包括中国首富梁稳根。

三一重工在这项交易中出资比例将达90%，剩余由中国私募股权基金--中信产业基金投资顾问公司（CITIC PE Advisors）出资。

梁稳根称，“三一重工与普茨迈斯特的这项合并交易，将打造一个全新且能在全球市场领军的混凝土泵生产企业。普茨迈斯特将继续保持为一个独立品牌，在三一集团内部拥有自己的管理层。”