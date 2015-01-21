太阳能飞机下月将开始环球首航

路透阿布扎比1月20日（记者 Stanley Carvalho） - 太阳能飞机项目的创始人表示，这架飞机下月将史无前例地尝试环球飞行，以证明不使用燃料飞行是可能的。

Solar Impulse 2料从阿布扎比出发，中途在印度、缅甸和中国停留，随后飞越太平洋、美国和南欧，回到阿布扎比。

这五个月的行程将飞行3.5万公里，发动机将完全使用太阳能。两名瑞士飞行员将轮流负责在狭窄的机舱内控制飞机，完成连续五昼夜的最长距离飞行。

“太阳能等可再生能源可以创造奇迹。我们希望展示一架飞机可以不使用燃料实现昼夜连续飞行。”飞行员之一、该项目的联合创始人Bertrand Piccard在阿布扎比对记者说道。世界未来能源峰会正在这里举行。

这架飞机和普通汽车的重量相当（2.3吨），翼展与大型客机相同。出发时间为2月底，7月底将回到阿布扎比。此次行程大约需要25个飞行日，飞行速度为每小时50-100公里。

另外一名飞行员及联合创始人Andre Borschberg表示，可行性研究、设计和建造花了12年。

“这不是第一架太阳能飞机，但却是第一架能够飞越海洋和大陆的太阳能飞机。”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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