普华永道必须应诉明富环球10亿美元索赔案

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约7月9日 - 一位美国联邦法官周三拒绝了普华永道关于驳回一份索赔10亿美元诉讼指控的要求，明富环球(MF Global)破产计划管理人指控普华永道提供不当会计建议，是导致明富环球2011年10月31日申请破产的原因之一。明富环球由原新泽西州长高承忠(Jon Corzine)管理运营。
美国地区法官Victor Marrero否决了普华永道驳回诉讼的理由，普华永道认为原告方明富环球破产计划管理人根据“同等过错”的法律原则，站在该公司立场替它说话，但公司之所以无法起死回生是因为高承忠等高层对于破产亦负有责任。
Marrero尚未审查普华永道要求驳回诉讼的其它理由，包括管理人无权起诉，以及没有证据表明普华永道提供的建议是造成明富环球破产的“直接”原因。
普华永道发言人未立即置评。普华永道律师没有对置评要求马上作出反馈。(完)
(编译 石冠兰 审校 白云)
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