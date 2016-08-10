下半年中国企业海外并购活动仍活跃 料全年交易额增三倍--普华永道

路透上海8月10日 - 国际会计和咨询公司普华永道周三表示，下半年中国企业海外并购活动依然活跃，预计今年将成为中国海外并购历史上耀眼的一年，其交易总金额可能会在去年历史最高的水平上再增长三倍。

上半年中国并购交易金额达创纪录的4,125亿美元，同比增长27%，其中海外并购达1,340亿美元，同比增长逾三倍，并超过前两年中企海外并购交易的总和。去年全年中资企业海外并购金额达649亿美元。

普华永道中国企业融资与并购部合伙人蔡凌指出，“海外并购活动出现巨大增幅的部分原因是另类投资者的崛起，这些投资者包括大型企业和国有企业的投资部、保险公司及各类政府主导的基金。由于中国有较大的可投资资金，我们预期这些另类投资者担当的角色将会日益重要。”

据她介绍，中国企业“走出去”得益于A股市场畅通的融资通道和快速增长的财务投资者；而民营企业继续主导海外并购市场，并且第一次在并购金额上超过国有企业。

中国企业海外并购的原因包括：在海外寻求领先的技术、专利和品牌并引入国内市场；实现外延式增长；进行国内和海外估值差异的套利；对冲人民币贬值和国内经济衰退的风险。

展望下半年，普华永道中国内地及香港私募股权交易主管合伙人刘晏来指出，中国企业海外并购的这些长期驱动因素依然存在，包括走出去的国家战略、企业外延式增长及财务投资需求等。

他认为，因拥有低廉的募资成本、国内资本市场的高估值及人民币套利机会等优势，未来中国买家可能在竞标过程中更为激进，能够报出更高的报价。（完）