中国电子商务融入社交互动和内容营销 数据驱动明显--普华永道

路透上海5月17日 - 国际咨询机构普华永道周三发布全零售调查报告称，目前各品牌和零售商正在改善电子商务体验模式，它们不再将电子商务看成单纯的交易环境，而是融入社交互动和内容营销，而且数据分析在线上线下客户体验过程中的使用也愈发成熟。

过去一年，一些第三方平台对外开放具有巨大潜能的数据分析领域，在成熟数据管理和打造数字营销生态系统方面的进步尤其明显。需求侧、供给侧平台，以及主数据管理的应用让客户分析、精准营销和内容个性化得以发展。

调查结果显示，31%的中国消费者愿意点击查看与自身相关的个性化广告，这一比例几乎是全球平均水平的两倍（16%），从中可以看出数字营销个性化在中国效果更为明显。

“目前及将来，有一样东西将会深刻改变零售业，那就是数据。”普华永道中国零售及消费品行业主管合伙人王笑表示。

他指出，大数据分析将使精准营销和个性化推荐成为可能，可以帮助商家提高商品采购、物流配送等环节的效率，这都将会改变零售业态各环节的地位和参与方式。

近期阿里巴巴(BABA.N)和亚马逊(AMZN.O)两大电商企业股价均创新高，重要推动因素之一就是投资者看好其向客户提供数据服务的云服务业务的发展前景。

调查报告还表示，以内容驱动的客户体验必将成为中国电子商务市场的主要推动力。本次调查结果显示，29%的中国消费者使用社交媒体搜索意见领袖及名人推崇的品牌或产品，这一比例在全球仅为13%。

普华永道中国零售及消费品行业税务主管合伙人汪颖分析道，在未来消费琐碎化的时代， 消费者的时间和专注力更短，品牌和零售要获得消费者的注意力，需要挖掘新的流量入口。网红对零售商和品牌的影响不容小觑。这些意见领袖与消费者直接互动，创造了全新的直接营销渠道。

她还表示，视频直播和问答等以社交媒体技术为基础的创新，在吸引消费者眼球的同时，让品牌获得广泛的意见和实时的客户反馈，利用众包模式等新兴模式的优势有效颠覆了产品开发的流程。

目前中国已成为全球最大的零售电商市场，不过报告认为，中国电商市场空间仍然巨大，服装、化妆品及美容产品、电子产品等成熟产品类别的零售额将在非一线城市持续大幅增长，食品、奢侈品、体育及健康相关的产品将迎来突破性增长机遇。

普华永道今年是连续第10年对网络购物者进行调研，调研对象为来自29个国家或地区的24,471名网络购物者，其中来自中国的有945名。（完）